Бузова получила собственное шоу на ТНТ после отказа от "Дома-2"

Ведущая, певица и актриса Ольга Бузова получила собственное шоу на телеканале ТНТ. В рамках передачи к ней будут приходить звёзды шоу-бизнеса и принимать участие в игровых активностях.

Также предполагается, что звёзды будут рассказывать истории из личной жизни. Рабочее название нового шоу Бузовой — "Селебрити".

Без Бородиной

В передаче не будет Ксении Бородиной, с которой Бузова вела "Дом-2" и "ББ-Шоу". Соведущая Ольги останется в проекте "Перезагрузка".

ТНТ сейчас снимает последние выпуски "ББ-шоу". Руководство телеканала планировало закрыть передачу летом, но сделает это в начале мая.

Ранее из эфира ТНТ убрали шоу "Дом-2". Передача, выходившая с мая 2004 года, переехала на телеканал "Ю". Бузова отказалась от предложения продолжить работу в проекте и осталась на ТНТ.

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