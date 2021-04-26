Светличная снова госпитализирована с подозрением на инсульт

80-летняя актриса Светлана Светличная госпитализирована с подозрением на инсульт в больницу имени Юдина. Для заслуженной артистки это второе за полгода попадание в клинику с одним и тем же диагнозом.

Сама Светличная в декабре опровергла сообщение об инсульте, но, похоже, проблемы со здоровьем снова напомнили о себе. Друг актрисы Иван Николаев в разговоре с "КП" заявил, что Светлана Афанасьевна в последнее время выглядит хорошо.

"Выглядит она хорошо. А здоровье, сами понимаете, в 80 лет уже не может быть хорошим. Сейчас буду звонить её родным, справлюсь о её самочувствии", — заявил Николаев.

Самая известная роль Светличной в кино — Анна Сергеевна в фильме "Бриллиантовая рука". Всего на её счету около 40 киноработ, среди которых "Стряпуха", "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя".

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