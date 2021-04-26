Полиция открыла уголовное дело в отношении актёра Александра Паля. Дело возбуждено по статье 115 УК РФ (нанесение лёгких телесных повреждений из хулиганских побуждений).
Паля и его друзей подозревают в избиении бывшего хоккеиста Кевина Антипова. Инцидент произошёл поздно вечером 23 апреля в Хамовниках. В воскресенье актёр и его друг Данил Иванов были задержаны полицией.
По сведениям "РЕН ТВ", подозреваемые были выпущены на свободу под подписку о невыезде.
Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой предположительно запечатлён момент избиения. Антипов написал заявление в полицию и указал, что его избил Паль в неадекватном состоянии. Выяснилось, что сам хоккеист в это время был пьян.
В воскресенье стало известно, что Паля наградили премией "Ника" за лучшую мужскую роль. Была отмечена его работа в фильме "Глубже!"
32-летний актёр из Челябинска на своём счету имеет 42 работы. В главной роли, кроме фильма "Глубже!", он сыграл в сериалах "Толя-робот", "БиХэппи", фильмах "Налёт", "Налёт-2", "Улетевшие" и других.
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