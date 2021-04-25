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Наталья Медведева пожаловалась, что режиссёр не отдаёт её стринги

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда КВН и Comedy Woman поведала пикантную историю из своей жизни.

Наталья Медведева пожаловалась, что режиссёр не отдаёт её стринги

Комедийная актриса Наталья Медведева, поделилась с подписчиками "криминальной драмой" про своё нижнее бельё.

На сцене Медведева темперамента и смела, но в жизни исправно исполняет роль примерной жены и матери.

Актриса объяснила, что в результате недоразумения её интимный предмет гардероба оказался в квартире одного режиссёра, в проекте которого она ранее участвовала.

Однажды Наталья после съёмок забыла нижнее бельё в гримёрке.

"И тут вспоминаю, что забыла этот самый мешочек! Звоню, ребята отвечают — ой, а мы уже все костюмы и реквизит отвезли в квартиру режиссера, у нас там база, когда будем разбирать, все найдем и обязательно вернем! Но вы можете написать ему и сами забрать", — написала Наталья в Instagram.

После этого Медведева с завидной настойчивостью напоминала режиссёру о своём нижнем белье.

Мужчина оказался с юмором, отмечая, что его забавляет, когда его ассистенты видят сообщения от Натальи с просьбой вернуть стринги.

"Я понимаю, что история странная для замужней женщины — в квартире какого-то режиссера, которого я видела 2 раза в жизни, лежит мое белье. Еще и красные стринги", — жалуется Наталья.

Медведева решила усилить атаки на режиссёра, изменив тон своих деликатных просьб.

"Буду писать — "Ты где, верни трусы, скотина!" — написала Наталья.

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