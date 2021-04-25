Илья Милохин сбежал из клиники, куда его поместила Мария Погребняк

Старший брат звезды TikTok Дани Милохина не смог найти в себе силы избавиться от пагубной зависимости.

О том, что у молодого человека, имеются проблемы с запрещёнными веществами, ранее поведала супруга футболиста Павла Погребняка Мария.

Женщина занималась продюсированием блогера, однако юноша не сумел выполнять возложенные на него обязательства, которые были прописаны в контракте.

Мария Погребняк жаловалась, что Илья Милохин стал неуправляемым и всё чаще стал срывать мероприятия.

В итоге женщина выяснила, что молодой человек пристрастился к наркотикам.

"Больно? Честно, да", — объясняла Погребняк.

Мария приняла меры, чтобы помочь Илье, однако он не воспользовался шансом встать на путь истинный.

О том, что он не смог оправдать надежд, Илья сам написал в своём микроблоге.

"К сожалению, я не смог вылечиться. Я решил покинуть больницу. Простите все, кто в меня верил и кого я подвел. Мне сложно бороться с зависимостью. Деньги мне не переводите, даже если я буду просить в долг. Я их вам не отдам. Хоть так сможете помочь мне побороть свою зависимость", — обратился Милохин к подписчикам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.