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Актёр Александр Паль в компании друзей избил хоккеиста ЦСКА

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Молодой спортсмен после нападения артиста попал в больницу с тяжёлыми травмами.

Актёр Александр Паль в компании друзей избил хоккеиста ЦСКА

В столице популярный артист Александр Паль, заручившись поддержкой приятелей, избил хоккеиста ЦСКА.

Как сообщает Пятый канал, у пострадавшего спортсмена врачи обнаружили многочисленные травмы. Молодой человек написал заявление в правоохранительные органы по факту избиения.

32-летнего актёра театра и кино задержали для допроса. Выясняются мотивы и обстоятельства криминального инцидента.

Александр Паль не впервые попадает в поле зрения стражей правопорядка.

В августе 2019 года артиста задерживали за несанкционированной акции в Москве.

Известный российский актер получил популярность благодаря ролям в фильме "Горько!", в сериале "Толя робот" и многим другим работам в кино.

В биографии артиста уже есть одно административное дело, теперь Палю грозит более серьёзное наказание, если будет доказана его вина.

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Автор: Елена Былкина
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