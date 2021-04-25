Подольская рассказала, как "Фабрика звезд" ломала людские судьбы

Супруга Владимира Преснякова-младшего объяснила, что для некоторых участников шоу обернулось драмой.

Наталье Подольской рассказала, что не всем "фабрикантам" повезло, как ей.

Рыжеволосой исполнительнице благодаря проекту удалось встреть мужа — Владимира Преснякова.

Другие участники "Фабрики звёзд" не получили ни признания, ни личного счастья.

"Очень многим "Фабрика", наверное, немножко сломала судьбу", — отметила Подольская в эфире YouTube-шоу Fametime TV.

Её многие "сокурсники" по ТВ-шоу, на котором "штамповали" звёзд, остались в тени шоу-бизнеса.

Удалось заявить о себе лишь Юлианне Карауловой, Виктории Дайнеко, Михаилу Веселову и хореографу Мигелю (Сергею Шестеперову).

Подольская с благодарностью вспоминает "фабричные" времена. По её мнению, проект сделал "музыкальную революцию" на российской эстраде, потеснив "фанерных" певцов.

"В конце 90-х — начале 2000-х появилось много фанерных групп, солистки с длинными ногами и шикарным бюстом пели песенки. Это были хиты, их все любили, но голоса у девиц не было. Потом появилась "Фабрика", а вместе с ней и голоса, живое исполнение, радость для слуха. Свершилась эдакая музыкальная революция. Помню, что артисты постарше стали очень волноваться за свои ниши", — сказала Подольская.

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