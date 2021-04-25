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Подольская рассказала, как "Фабрика звезд" ломала людские судьбы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруга Владимира Преснякова-младшего объяснила, что для некоторых участников шоу обернулось драмой.

Подольская рассказала, как "Фабрика звезд" ломала людские судьбы

Наталье Подольской рассказала, что не всем "фабрикантам" повезло, как ей.

Рыжеволосой исполнительнице благодаря проекту удалось встреть мужа — Владимира Преснякова.

Другие участники "Фабрики звёзд" не получили ни признания, ни личного счастья.

"Очень многим "Фабрика", наверное, немножко сломала судьбу", — отметила Подольская в эфире YouTube-шоу Fametime TV.

Её многие "сокурсники" по ТВ-шоу, на котором "штамповали" звёзд, остались в тени шоу-бизнеса.

Удалось заявить о себе лишь Юлианне Карауловой, Виктории Дайнеко, Михаилу Веселову и хореографу Мигелю (Сергею Шестеперову).

Подольская с благодарностью вспоминает "фабричные" времена. По её мнению, проект сделал "музыкальную революцию" на российской эстраде, потеснив "фанерных" певцов.

"В конце 90-х — начале 2000-х появилось много фанерных групп, солистки с длинными ногами и шикарным бюстом пели песенки. Это были хиты, их все любили, но голоса у девиц не было. Потом появилась "Фабрика", а вместе с ней и голоса, живое исполнение, радость для слуха. Свершилась эдакая музыкальная революция. Помню, что артисты постарше стали очень волноваться за свои ниши", — сказала Подольская.

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Автор: Елена Былкина
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