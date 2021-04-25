Разин задумался о скоротечности жизни, глядя на Агузарову

Продюсер "Ласкового мая" сравнил своё фото со снимком солистки группы "Браво".

Появление Жанны Агузаровой на White Party Московского Международного кинофестиваля вызвало много разговоров.

Вокалистка, которая всегда эпатирует публику, изменилась до неузнаваемости.

Поклонники талантливой певицы заподозрили, что артистка прибегла к услугам пластических хирургов, которые применили на Агузаровой многие достижения современной "индустрии красоты".

Мимо внешности своей коллеги по шоу-бизнесу не прошёл и продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин.

Музыкант опубликовал в своём микроблоге коллаж из архивного и современных снимков.

"На верхнем снимке я с Жанной Агузаровой в спорткомплексе "Олимпийский" в 1989 году. А на следующих фото мы с Жанной Агузаровой уже в 2021 году", — подписал снимки Разин, не утруждая себя излишними комментариями.

Лицезрение Агузаровой заставило Разина поразмышлять о быстротечности времени.

"Как быстро время летит, как быстро заканчивается молодость. Берегите себя, берегите молодость, наслаждайтесь каждым днём этой жизни", — посоветовал музыкант подписчикам.

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