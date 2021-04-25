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Ксения Бородина пожалела "тружениц нижней чакры"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая "Дома-2" прокомментировала жалобу женщин. сетующих на жадность мужчин.

Ксения Бородина пожалела "тружениц нижней чакры"

В Сети недавно распространилось видео, на котором опытная женщина сетует на "кризис жанра".

Ксения Бородина в своём Instagram-аккаунте оценила масштаб бедствия тех девушек, которые надеются сорвать в жизни джекпот, встретив обеспеченного мужчину.

"Гуру женских тренингов и уроков по разводу мужчин на содержание признают, что для них настали трудные времена. Как в песне про крокодил не ловится. И на свидания нынче приглашают только на кофе, и счета делят пополам, и сумок не выпросишь, да ещё и такси самой придётся оплачивать. Поговаривают, что из-за этого, кому-то даже придётся начинать работать (или учиться)", — написала звезда ТВ в своём микроблоге.

Бородина считает, что женщины совершили непростительную ошибку.

"Мне конечно очень жаль тружениц нижней чакры, но знаете, сами виноваты. Сколько было этих курсов, как приехать в Москву и стать содержанкой, как разводить мужчин на деньги, как клянчить подарки. Представляете, их смотрели не только женщины, но и мужчины. И теперь почти каждый, у кого реально есть капитал уже на уловки не поведётся", — отметила Ксения.

Телеведущая одобрила просвещённость и осторожность мужчин.

"Надо искать своего человека, а не содержание", — заключила Бородина.

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Автор: Елена Былкина
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