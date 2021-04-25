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Эх Сережа,Сережа: Собчак упрекнула Шнурова в подлом предательстве

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка опубликовала в Instagram объёмный пост, наполненный горькими упрёками, вызванными недавним интервью лидера группы "Ленинград", в котором он пренебрежительно отзывается о журналистке. Собчак эти высказывания ранили, так как она искренне считала Шнурова своим другом.

Эх Сережа,Сережа: Собчак упрекнула Шнурова в подлом предательстве

В своём интервью Надежде Стрелец Сергей Шнуров объяснил, что никогда не считал Собчак другом, а если она так думала, то это — лично её проблемы.

Музыкант отметил, что общие фотографии в социальных сетях с Ксенией ещё ни о чём не говорят.

Собчак посетовала, что принимала задушевные разговоры до утра за дружбу.

"Может ты и правда "любую телку" зовешь домой, сидишь болтаешь до утра, едешь с "тёлками" отдыхать на Бали и во Францию, но я действительно по наивности считала это дружбой. Дружбой с тобой и с твоей бывшей женой. И мне было больно, когда ты просто пропал", — написала Ксения Анатольевна в Instagram.

Журналистка упрекнула Сергея Владимировича за отвратительные стихи, в которых он высмеивал её личные отношения

"Оказывается, тебе просто было приятно, что "сковородка шипит", и подписка растёт…. ну ок. Надеюсь моя спина не ранила твой нож? Я справилась, и все ок, в меня этих ножей летит сотни в день. Но от бывших друзей-я их еще чувствую", — пожаловалась Ксения.

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