Эх Сережа,Сережа: Собчак упрекнула Шнурова в подлом предательстве

Журналистка опубликовала в Instagram объёмный пост, наполненный горькими упрёками, вызванными недавним интервью лидера группы "Ленинград", в котором он пренебрежительно отзывается о журналистке. Собчак эти высказывания ранили, так как она искренне считала Шнурова своим другом.

В своём интервью Надежде Стрелец Сергей Шнуров объяснил, что никогда не считал Собчак другом, а если она так думала, то это — лично её проблемы.

Музыкант отметил, что общие фотографии в социальных сетях с Ксенией ещё ни о чём не говорят.

Собчак посетовала, что принимала задушевные разговоры до утра за дружбу.

"Может ты и правда "любую телку" зовешь домой, сидишь болтаешь до утра, едешь с "тёлками" отдыхать на Бали и во Францию, но я действительно по наивности считала это дружбой. Дружбой с тобой и с твоей бывшей женой. И мне было больно, когда ты просто пропал", — написала Ксения Анатольевна в Instagram.

Журналистка упрекнула Сергея Владимировича за отвратительные стихи, в которых он высмеивал её личные отношения

"Оказывается, тебе просто было приятно, что "сковородка шипит", и подписка растёт…. ну ок. Надеюсь моя спина не ранила твой нож? Я справилась, и все ок, в меня этих ножей летит сотни в день. Но от бывших друзей-я их еще чувствую", — пожаловалась Ксения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.