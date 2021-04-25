Елена Борщёва похвасталась мужем бодибилдером

Звезда КВН и шоу Comedy Woman разместила в Instagram снимки, на которых её атлетически сложённый супруг загримирован с помощью автозагара.

Елена Борщёва счастлива в браке с Валерием Юшкевичем. В браке супруги воспитывают двух дочерей.

Сама Елена находится в отличной физической форме. Её муж, оказывается, не просто занимается своей фигурой, но и демонстрирует накаченное тело на соревнованиях по бодибилдингу.

"Теперь можно и поесть. Валера,@valerasupertrener горжусь. На чемпионате России стать Бронзовым призёром в категории Бодибилдинг Мастера до 90 кг, огромный труд и сила воли! Смотрите фото в карусели, тренер Валеры @ed_gavrilchenko", — написала артистка под фото, на котором они с мужем собираются съесть картофель-фри из "Макдональдса".

Подписчики поздравили супруга юмористки с достижением.

"Теперь вам срочно нужно сыночка родить, чтобы папа мог его всему научить!" — написали фолловеры под постом.

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