Звезда "Армейского магазина" рассказала о беде, которая случилась в её семье.
Дана Борисова очень переживает за наследницу.
Телеведущая объяснила, что с её дочерью Полиной творится что-то неладное.
"Очень сильный невроз. Она объясняет, что у нее панические атаки и что она во время них не может себя контролировать", — рассказала звезда ТВ в эфире шоу "Ты не поверишь!".
Дана отметила, что проблемы у 14-летней девочки возникли, когда та была в Санкт-Петербурге.
Полина сама вызвала скорую.
По словам телеведущей, отец девочки бизнесмен Максим Аксёнов, узнав о приступе и травмах дочери, проигнорировал эту новость. Он не пришёл на помощь ребёнку, хотя проживает недалеко.
Дана признает, что психика у Полины слабая из-за того, что она на глазах у ребёнка выпивала и принимала запрещённые вещества.
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