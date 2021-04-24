Дочь Даны Борисовой поместили в клинику из-за приступа и травм

Звезда "Армейского магазина" рассказала о беде, которая случилась в её семье.

Дана Борисова очень переживает за наследницу.

Телеведущая объяснила, что с её дочерью Полиной творится что-то неладное.

"Очень сильный невроз. Она объясняет, что у нее панические атаки и что она во время них не может себя контролировать", — рассказала звезда ТВ в эфире шоу "Ты не поверишь!".

Дана отметила, что проблемы у 14-летней девочки возникли, когда та была в Санкт-Петербурге.

Полина сама вызвала скорую.

По словам телеведущей, отец девочки бизнесмен Максим Аксёнов, узнав о приступе и травмах дочери, проигнорировал эту новость. Он не пришёл на помощь ребёнку, хотя проживает недалеко.

Дана признает, что психика у Полины слабая из-за того, что она на глазах у ребёнка выпивала и принимала запрещённые вещества.

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