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Боня отказалась от алиментов, опасаясь, что её заставят содержать мужа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" рассказала о странных европейских законах.

Боня отказалась от алиментов, опасаясь, что её заставят содержать мужа

Виктория Боня рассталась с наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом несколько лет назад. От этих отношений у звезды есть дочь — 9-летняя Анджелина-Летиция.

Модель объяснила, что экс-возлюбленный сначала помогал ей с воспитанием дочери материально, однако потом его финансовые дела расстроились. Ирландец отказался выплачивать какие-либо средства матери своего ребёнка.

Когда Виктория пригрозила бывшему гражданскому мужу алиментами, он объяснил ей, что это может всё обернуться против неё самой.

"Он сказал: "Если ты подашь на алименты, то, может быть, тебе придется платить мне деньги, потому что ты зарабатываешь больше меня". То есть, по сути, я еще могу платить алименты мужчине. Вот так устроены европейские законы", — цитирует слова 41-летней телеведущей "Комсомольская правда"

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Виктория Боня про конфликт с Бородиной, Лену Миро и участие в ДОМ2 / ДаДа — НетНет
Автор: Елена Былкина
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