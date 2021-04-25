Боня отказалась от алиментов, опасаясь, что её заставят содержать мужа

Звезда "Дома-2" рассказала о странных европейских законах.

Виктория Боня рассталась с наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом несколько лет назад. От этих отношений у звезды есть дочь — 9-летняя Анджелина-Летиция.

Модель объяснила, что экс-возлюбленный сначала помогал ей с воспитанием дочери материально, однако потом его финансовые дела расстроились. Ирландец отказался выплачивать какие-либо средства матери своего ребёнка.

Когда Виктория пригрозила бывшему гражданскому мужу алиментами, он объяснил ей, что это может всё обернуться против неё самой.

"Он сказал: "Если ты подашь на алименты, то, может быть, тебе придется платить мне деньги, потому что ты зарабатываешь больше меня". То есть, по сути, я еще могу платить алименты мужчине. Вот так устроены европейские законы", — цитирует слова 41-летней телеведущей "Комсомольская правда".

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