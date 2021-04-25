Елена Проклова призналась, что боится интимных отношений

Артистка объяснила, что фобия у неё появилась после домогательств со стороны знаменитого коллеги.

Елена Проклова рассказала, что первый сексуальный опыт у неё был весьма травмирующим.

Один известный ныне покойный актёр, имя которого она не называет из-за уважения к его семье, стал приставать к ней, оставшись с 15-летней актрисой наедине. Елена объяснила, что артист был её кумиром, однако отношения с ним начались весьма пугающе.

"Я настолько напугана сексом, первым опытом, что боюсь секса до сих пор", — рассказала 67-летняя актриса в передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Знаменитость, по словам Елены, пригласила её в лес под предлогом репетиции и там всё произошло.

"Он говорил, что у взрослых такая любовь, я тебя люблю, должен научить всему. А я должна слушаться и все это делать. Это все страшно. Приводило в ступор. Ему нравилось, что я плачу, сопротивляюсь " — вспоминает Проклова.

Актриса объяснила, что с того момента начался её роман со звездой, который был женат.

Прекратить отношения с именитым коллегой она сумела только после того, как встретила своего супруга.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.