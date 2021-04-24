Жена футболиста Артёма Дзюбы снова беременна

Спортсмену предрекали развод после громкого секс-скандала, однако супруга Дзюбы сумела пережить с мужем все неприятности. Теперь в семье футболиста ожидается прибавление.

32-летний нападающий ФК "Зенит" Артём Дзюба опубликовал своём Instagram-аккаунте снимок, на котором он стоит с друзьями и с супругой Кристиной.

Фотография была сделана после культурной программы. Семья посмотрела спектакль "Дядя Ваня".

Внимательные фолловеры, глядя на снимок Кристины, решили, что та находится в интересной положении.

Подписчики принялись поздравлять футболиста.

"Третий на подходе! Поздравляем"; "Как классно! У вас в семье скоро прибавление? Кристина красотка"; "Надеюсь, сбудется его давняя мечта и родится дочь"; — комментировали снимок в Сети.

Сам Артём Дзюба пока никак не отреагировал на поздравления, однако следом опубликовал видео, на котором он отправляет мяч в ворота соперников. Потом спортсмен поднимает футболку, под которой у него еще одна футболка с надписью: "С днём рождения, сынок!".

"Всех с победой, идём дальше!!! С днём рождения, сыночек", — подписал кадры футболист.

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