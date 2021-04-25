Соседов прокомментировал новость об обнищании Сергея Зверева

Ранее в СМИ появилось интервью с приятелем стилиста, который объяснил, что материальное положения "звезды в шоке" крайне плачевно и что Звереву якобы не на что даже купить продукты питания.

Соседова известие о том, что Сергей Зверев голодает, очень рассмешило.

Музыкальный критик прокомментировал эту неожиданную новость.

"Вы знаете, не верьте никогда в бедственное положение артистов. Это вообще не та тема. У артистов нет бедственного положения в принципе. Тем более у известных артистов. У них по определению не может быть бедственного положения", — цитирует слова Соседова "Пятый канал".

Критик отмечает, что звёздам, которые имеют элитные квартиры и дорогие автомобили, грех жаловаться на жизнь.

"Это все уловки, очень некрасивые. И артистам надо помолчать о бедственном положении. Тем более перед людьми, которые живут на очень скромные деньги. И хочется сказать им, тем, кто жалуется: нам бы всем ваше бедственное положение. Вот я бы тоже хотел быть в бедственном положении, как топовые артисты. Как Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев", — отметил Соседов.

Музыкальный критик посоветовал Звереву наведаться в гости к пенсионерам, которые выживают на нищенскую пенсию.

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