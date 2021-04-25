Эвелина Хромченко показала возлюбленного

Эксперт "Модного приговора" разместила в Instagram совместное фото с бойфрендом в честь его дня рождения.

На снимке Эвелина Хромченко стоит, прислонившись спиной к жениху. На стройной телеведущей — тёмные джинсы, кожаная куртка и тельняшка.

Наряд Эвелины гармонирует с авангардным полотном. На фоне картины пара сфотографировалась неслучайно. Автором композиции является как раз возлюбленный Хромченко — Дмитрий Семаков.

Бойфренд модного эксперта — американский художник-экспрессионист с русскими корнями.

"Рыцарь не тот, кто убьет ради тебя дракона, а тот, кто любит тебя, даже если дракон — это ты… С днем рождения, мой @dimitrisemakov. Спасибо, что я под крылом, — подписала совместный снимок Эвелина.

Подписчики пожелали ведущей счастья.

"С днём рождением! Это большое счастье быть под любимым крылом", — написали фолловеры под снимком.

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