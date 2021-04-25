Лолита Милявская сделала "батман тандю" в лифте

Певица продемонстрировала свои хореографические способности, выбрав для этого тесную кабину лифта.

Лолита Милявская опубликовала в Instagram видео, на котором предстала в чёрном обтягивающем комбинезоне из люрекса.

Сияющую артистку, наряд на которой переливался словно звёздное небо, вдохновила лифтовая кабина.

Зеркальное помещение с перекладинами, вероятно, напомнило певице балетный станок. Кроме того, на изящный танец Милявскую вдохновила классическая музыка, звучащая в лифте.

"Когда ты в лифте слышишь классический вокал, сразу понимаешь, что лучше в лифте и остаться", — написала Лолита под видео.

Исполнительница на каблуках сделала несколько изящных балетных движений. Заметно постройневшая певица даже подпрыгнула. Приземление было, однако, не совсем гладким.

Судя по вздоху и расширившимся глазам певицы, Милявская слегка ударилась о перекладину пятой точкой.

"Если хорошо похудела, то теперь обязательно всегда в одних колготках? Зачем?" — укорили сетевые критики артистку, которая ранее признавалась, что испытывает особенную любовь к обтягивающим комбинезонам.

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