Барановская снова проиграла суд Аршавину по алиментам

Телеведущая настаивает на том, чтобы экс-супруг выплачивал на содержание троих наследников половину от всех доходов, как и раньше, однако судебные органы встали на сторону футболиста.

Юлия Барановская высказалась по поводу своего поражения в суде.

"Андрей Сергеевич Аршавин урезал алименты своим детям. Но у детей есть мама Юля, которая обратилась в Конституционный суд. Кстати, все неправильно подают эту новость. Говорят, что Барановская судится за алименты с Аршавиным. Но мне алименты не полагаются. Это Андрей Сергеевич со своими детьми судится за деньги, а не я с ним", — объяснила ведущая в эфире шоу "Все к лучшему" на "Русском радио".

Новая апелляционное заявление Юлии Барановской изучали в Московском городском суде.

Многодетная мать настаивала, чтобы экс-супруг выплачивал детям — Артему, Арсению и Яне — пятьдесят процентов от всех доходов.

Именно так было ранее, однако после Савеловский районный суд определил, что спортсмен должен выплачивать им лишь 3/8. Корректировки были приняты в связи с тем, что Аршавин выплачивает алименты другой дочери — Есении, которую футболисту родила Алиса Казьмина.

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