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Домработница Аллы Пугачёвой рассказала о певице⠀

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

80-летняя помощница по хозяйству знакома с Примадонной 27 лет.

Домработница Аллы Пугачёвой рассказала о певице⠀

Сейчас пожилая женщина редко видится со своей звёздной работодательницей, однако уверена, что всегда может обратиться к Алле Пугачёвой, если понадобится помощь знаменитой артистки.

"У Аллы я получала все сполна. Это первый человек, у которого я жила как у Христа за пазухой. Она бесконечно добрая и совсем не пафосная, несмотря на то, что настоящая звезда. Честно скажу, мне нравится ее характер. Она обладает неподражаемым чувством юмора. С таким человеком легко работать, общаться. Она не любит дураков, но их никто не любит", — отметила Людмила Дороднова.

Домработница Примадонны уверена, что Алла Борисовна безошибочно видит талант.

"Сегодня среди звезд немало тех, кого она продвигала, поднимала. Все, кто оказались рядом с ней, к примеру, участвовали в знаменитых "Рождественских встречах", состоялись. Даже я, которую сегодня приглашают в популярные телевизионные ток-шоу. Уверена, меня берут только потому, что я — пугачевская. Была бы не пугачевской, меня бы и не знали, как звать", — скромно объяснила женщина изданию "7 дней".

Людмила призналась, что у неё остались хорошие воспоминания о том времени, когда она жила и работала в доме звезды.

Долгое время женщина работала также в доме Филиппа Киркорова, в который поступила по рекомендации Аллы. Король российской эстрады отправил знаменитую Люсю на заслуженный отдых. 

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Автор: Елена Былкина
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