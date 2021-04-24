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Друг рассказал о бедственном положении Сергея Зверева

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Стилист, карьера которого была на пике в 2000-х, теперь якобы с трудом сводит концы с концами.

Друг рассказал о бедственном положении Сергея Зверева

На странице Instagram Сергея Зверева, которого раньше все пародировали фразой "Звезда в шоке", около миллиона подписчиков.

Звёздный стилист поднимает в своих постах проблемы экологии, протестуя против загрязнения Байкала.

Шоумен, родившийся недалеко от республики Бурятия, облачается в пафосные национальные одежды малой народности и подумывает о политической карьере.

Представители портала Popcake побеседовали с хорошим приятелем популярного стилиста.

На условиях анонимности знакомый звезды объяснил, что в жизни артиста наступили непростые времена.

"У него сейчас нет гастролей, а потому и заработок пропал. Кроме того, все салоны закрыты, так что жить приходится на сбережения. Он даже на красные дорожки ходит в старых нарядах. Но Сергей сильный и гордый, он никогда не станет просить помощи у коллег, между тем его положение можно назвать бедственным. Он в настоящей депрессии, в последний раз, когда я с ним виделся, у него денег не хватало даже на то, чтобы купить продукты", — цитирует портал слова своего инсайдера.

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Главная тайна Сергея Зверева.
Автор: Елена Былкина
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