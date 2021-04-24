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Киркоров прокомментировал воссоединение Ани Лорак с экс-супругом

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Ани Лорак ранее посетила праздник короля российской эстрады со своим бывшим мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Ани Лорак простила и вернулась к бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу

Совместный выход в свет украинской певицы с бывшим мужем, с которым они развелись в 2019 году, заставил публику думать, что экс-супруги решили забыть старые обиды и начать выстраивать отношения заново.

Так как впервые пару увидели на тусовке, которую организовал Филипп Бедросович, то именно у певца поинтересовались, действительно ли Ани и Мурат снова вместе.

Киркоров порадовался за свою коллегу, у которой подрастает дочь София от брака с Налчаджиоглу.

"Я очень этому рад. Их дочь счастлива. Может, стоило им отдохнуть какой-то период времени друг от друга, чтобы понять, насколько ценны их отношения на самом деле. Жизнь так коротка, что надо ценить каждый миг, каждого друга", — сказал исполнитель в интервью "Собеседнику".

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Автор: Елена Былкина
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