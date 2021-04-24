Лариса Долина обвинила российских женщин в лени

65-летняя исполнительница заметно постройнела и похорошела, укорив тех женщин, которые не работают над собой.

Лариса Долина, которая предстала красивой и обновлённой, принялась делиться секретами своего преображения.

Певица, которая всегда жаловалась на склонность к полноте, сумела похудеть до 44 размера.

Лариса Александровна объясняла, что похудеть ей удалось благодаря правильно подобранному рациону питания. Она сдала кровь, анализ которой показал, какие продукты певице есть можно, а от каких необходимо отказаться.

"У меня было промежуточное голодание", — объясняла Лариса Долина.

Исполниетльница укорила россиянок за то, что не прикладывают достаточных усилий для того, чтобы изменить свою внешность к лучшему.

"Надо всегда следить за собой, что я и делаю. Всякие женские дела: маски, обертывания. Каждая женщина обязательно должна следить за собой. Благодаря этому и достигается эффект. Работать надо, а у нас многие женщины ленивые просто", — цитирует Долину "Собеседник".

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