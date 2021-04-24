Макеева ликует, что переманила сына жениха в Москву

Подросток оставил родную мать в Словении и поселился ближе к звёздной мачехе.

Анастасия Макеева опубликовала в Instagram видео, на котором сын её многодетного возлюбленного Андрей осваивается в столице.

Экс-супруга жениха актрисы Романа Малькова была против того, чтобы отпускать старшего сына к отцу, однако мальчик настоял на том, чтобы жить с родителем в столице.

Светлана Малькова обвиняла Макееву в том, что она не только разрушила её брак, но и разрушает её жизнь, переманивая сына к себе.

О том, что Андрей всё же прибыл к отцу, сообщила сама актриса, разместив кадры с подростком в своём микроблоге.

"Мы на детском празднике. Тут бабушки, дедушки собрались, вон мамочка и Стефания маленькая. Ну и кое-кто к нам приехал, слава богу", — сказала артистка, наведя объектив камеры на мальчика, который вёл себя скромно, чувствуя себя не совсем уютно в непривычной обстановке.

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