Спеть по-другому я могу: Савичева раскритиковала шоу "Маска"

Исполнительница считает, конкурсанты, участвующие в проекте инкогнито, "стирают себя как артистов".

Выпускница "Фабрики звёзд" скептически относится к популярному шоу, в котором артисты скрываются за объёмными костюмами, стараясь не выдать себя за масками.

Цель жюри — оценить вокальные данные участников проекта и разгадать, кто скрывается за забавным нарядом.

Юлия Савичева отметила, что её смущает именно то, что артисты меняют голос и предстают не теми, кто они есть на самом деле.

Ещё её не устраивает то, что зрители и члены жюри не видят эмоций конкурсантов. Певица отметила, что хочет, чтобы её узнавали.

"Спеть по-другому я могу. Но из недели в неделю стирать себя как артиста — тут вопрос… Вот ты снимаешь маску в результате. Шоу закончилось, и дальше что? Куда это применить? Петь кавера дальше этих песен? Ездить на концерты с этим костюмом?" — объяснила свою позицию Юлия в интервью "Вокруг. ТВ".

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