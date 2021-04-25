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Ургант рассказал об идеальном подарке на юбилей Жириновского

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому 25 апреля исполняется 75 лет.

Ургант рассказал об идеальном подарке на юбилей Жириновского

Иван Ургант поразмышлял над тем, какой подарок на юбилейный день рождения по-настоящему обрадует Владимира Вольфовича.

Шоумен пришёл к выводу, что политик будет польщён, если у него перед дверьми квартиры появится лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ургант даже визуализировал данную мечту, поместив радостного Зюганова с цветами в линзу дверного глазка.

Эту картинку телеведущий даже приклеил на корпус своего рабочего ноутбука.

"Какой самый лучший подарок был бы для Владимира Жириновского? Пожалуйста! Это звонок в дверь, а там раз, Геннадий Андреевич (Зюганов). Тоже, как говорится, не первой свежести. Тут только нужно пересчитать цветы, их же четное количество?" — сказал Ургант в своем вечернем шоу.

Владимир Жириновский ранее объяснил, что покинуть все свои должности он планирует не ранее 2036 года.

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Владимир Жириновский в гостях у Ивана Урганта. Вечерний Ургант.
Автор: Елена Былкина
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