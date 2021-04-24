Алёна Свиридова рассказала о проблемах с кожей

Исполнительница хитов "Розовый фламинго" и "Бедная овечка" объяснила, что её лицо не выдержало суровых испытаний беспощадным гримом.

Алёна Свиридова уверена, что проблемы с кожей у неё начались после съемок в шоу "Точь-в-точь" на Первом канале.

Артистке накладывали пластический грим, под которым кожа очень страдала.

Певицу загримировывали под Эми Вайнхаус, Мэрилин Монро и даже Валерия Леонтьева!

"После того как мы отсняли несколько первых выпусков, без слез на мое лицо невозможно было смотреть. Оно было весьма потрепанным, пришлось восстанавливать кожу", — цитирует слова звезду издание "Собеседник".

Чтобы восстановить кожу, исполнительнице приходится прибегать к услугам косметологов.

Специалисты назначили ей курс лечения. Алёна посетовала, что во время выступлений на сцене у артиста заклеены все поры кожи.

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