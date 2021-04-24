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Регина Тодоренко объяснила, сколько денег ей нужно для счастья

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая рассказала, для чего ей нужно много денег.

Регина Тодоренко объяснила, сколько денег ей нужно для счастья

Регина Тодоренко призналась, что занимается аутотренингом, который должен привлечь к ней сказочное благосостояние.

"Я зарабатываю 137 482 640$. С этой фразы начинается мой рабочий день! Да, так я визуализирую и именно столько мне необходимо, чтобы удовлетворить все свои "хотелки" и быть счастливой", — написала ведущая "Орла и решки" в Instagram.

Тодоренко призналась подписчикам, какие её мечты ещё остаются нереализованными и сколько средств ей нужно для их воплощения в жизнь.

"Вот здесь небольшая часть списка моих желаний, #bucketlist, в котором я себе позволила мечтать обо все на свете:

1. Фото с Рональдо в его аккаунте — 1 000 000$
2. Недвижимость в Калифорнии- 8 090 639$
3. Снять документалку для Netflix ~ 5 023 600$
4. Взять мастер-класс по актерскому мастерству у Леонардо Дикаприо ~ 183 758$", — написала звезда ТВ и интернета в своём микроблоге.

Подписчики предложили Регине альтернативные варианты, которые обойдутся ей намного дешевле.

"Фото с Рональдо лям $, серьезно? Та я вам отфотошопю так, что никто не заметит за 100$", — предложили фолловеры.

"Карандаш себе купи, губу на него закатывать будешь с муженьком своим унылым", — язвили завистливые недоброжелатели, намекая на Влада Топалова. 

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Как живёт Регина Тодоренко и сколько она зарабатывает
Автор: Елена Былкина
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