Замуж не зовут: Ольга Бузова снова облачилась в свадебное платье

Звезда "Дома-2" не удержалась от соблазна и в очередной раз примерила на себя роль невесты, несмотря на то, что жениха у неё уже нет.

Ольга Бузова явно испытывает слабость к свадебным нарядам.

Поющая ведущая снова выбрала для выхода в свет платье, поразительно напоминающее подвенечный наряд.

В таком виде звезда ТВ и интернета появилась на музыкальной премия от телеканала "Мьюзик Бокс".

"Тебе не нужно чужое одобрение, чтобы делать то, что нравится", — написала Бузова под фото в Instagram.

Подписчики заметили, что Ольга выбирает такие наряды, словно ей не терпится пойти под венец.

"Когда не терпится напялить на себя свадебное платье, раз не зовут"; "Ну возьмите же уже, наконец, кто-нибудь замуж! Уже вся готова!!! Никому не надо?" — комментировали фото фолловеры.

Ранее Бузова уже появлялась на вручении музыкальной премии "Жара" в платье, которое тоже нельзя было отличить от свадебного.

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