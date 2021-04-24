Галкин показал, как они с Пугачёвой весело погуляли с детьми

Примадонна для семейного отдыха выбрала молодёжный образ в белых тонах, а юморист отдал сыну Гарри на растерзание свою куртку с модным анималистическим принтом.

Максим Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, на котором Гарри Галкин облачился в отцовскую куртку. В одежде отца мальчик просто "утонул".

Остроумный ребёнок прятался в ветровку с головой, становясь похож на неведомое существо.

Максим Галкин и Алла Пугачёва не ругали мальчика за баловство. Наоборот, родители остались в восторге от импровизированного выступления сына.

Юморист поспешил достать камеру и запечатлеть озорство ребёнка.

Алла Борисовна тоже, судя по всему, отдала свою верхнюю одежду дочке Лизе.

Звёздные супруги скоро озябли и предложили детям поторопиться домой.

"Любимки", — подписал трогательные кадры Максим Галкин.

Подписчиков умилила семейная сцена.

Счастливая семья, счастливые дети. Молодцы. Так держать, — написали фолловеры под жизнерадостными кадрами.

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