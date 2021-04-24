Синий чулок: Собчак провела свою программу без косметики

С журналистки слетел весь налёт гламура. Яркая платиновая блондинка в один момент превратилась в серую мышь. В Сети Ксению Анатольевну сравнили с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой.

Ксения Собчак появилась в своей YouTube-программе "Осторожно, новости!" в очень непривычном образе. Светская львица смысла с себя всю косметику и показала себя без прикрас.

Возможно, таким образом Ксения Анатольевна хотела продемонстрировать свою скорбь и сочувствие к протестующим.

Её передача была целиком посвящена людям, принявшим участие в недавних митингах.

"Мы собрали истории людей, которые выходят на улицы своих мегаполисов и совсем маленьких городков и поселков — часто на главной площади не было вообще ни одной камеры, кроме нашей. И попытались понять: то, что случилось в среду — это поражение оппозиции, или ее победа?" — написала Собчак в Instagram, анонсируя свою программу.

Зрители, несмотря на серьёзную тему, не могли не обратить внимание на "антигламурный" внешний вид журналистки.

"Собчак на Фурцеву смахивает";

"Круто Ксения! Вот это сценический образ. Вот уж у кого точно нет комплексов, еще больше вас зауважала", — комментировали выпуск интернет-пользователи под видео на YouTube.

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