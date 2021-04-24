Переживший апоплексический удар Николай Носков показал фото с женой

Певец трогательно поздравил супругу с днём рождения.

Рок-певец, экс-солитст группы "Парк Горького" Николай Носков адресовал жене Марине добрые слова.

Исполнитель, который отметил в этом году 65-летний юбилей, разместил в своём микроблоге совместный снимок с супругой.

"За то, что я живой, спасибо, милая! Спасибо, небеса, за то, что я люблю. За то, что я любим, спасибо, милая! С днем рождения, родная!" — написал певец в Instagram под фото с женой.

Интернет-аудитория присоединилась к поздравлениям Носкова.

Марине, которая помогла мужу в нелёгкий период его жизни, желали много хорошего, осыпая женщину комплиментами.

К поздравлениям присоединилась и телеведущая Екатерина Стриженова.

"Марина, сил тебе и терпения. И чтобы Николай был рядом, и сама знаешь, чего тебе желаю!" — написала звезда ТВ.

Певцу оказали своевременную помощь после инсульта.

Благодаря усилиям медиков, которые вовремя удалили тромб в мозге, последствия инсульта, который случился в 2017 году, удалось минимизировать.

Артист, после того, как пришёл в норму, дал концерт в Доме музыки в Москве.

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