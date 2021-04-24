Алана Мамаева расторгла брак с футболистом Павлом Мамаевым

Весной этого года разразился публичный скандал. Модель утверждала, что нашла неопровержимые доказательства неверности супруга.

Семейная драма разыгрывалась на глазах у изумлённой интернет-публики.

Женщина развязала публичную полемику с любовницей мужа.

Алана, которая стала частой гостьей телевизионных ток-шоу, решила не прощать супруга-изменника и подала на развод.

О разводе экс-жена спортсмена написала в своём Instagram.

"И только позже, когда утихнут эмоции, ты задашься вопросом — а правильно ли я поступила, может нужно было сделать по-другому? Но стряхнув нахлынувшие мысли, ты поняла, что по-другому быть не могло… ", — написала в своём микроблоге Алана.

Андрей Малахов в одном из интервью отметил, что не верит в искренность супруги футболиста, предположив, что Мамаева "торгует историями вокруг себя”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.