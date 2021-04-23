Звезда TikTok, которую называют Мальвиной из-за волос голубого цвета, заинтриговала публику.
Фанаты популярного блогера размышляют, в чём секрет её преображения — за семнадцать лет тиктокерша ничуть не постарела.
Девушка из TikTok с ником mallvina0, вероятно, знает секрет неувядаемой молодости. Анна (её настоящее имя) разместила в своём аккаунте снимок из паспорта, на котором ей 18 лет, а рядом показала, как выглядит сейчас.
Подписчиков девушки с голубыми волосами отметили, что за семнадцать лет звезда Саратова стала выглядеть только моложе. Анна ведёт блог о косплеях и макияже. Мальвина часто предстаёт в новых образах.
В умелых перевоплощениях Анну с трудом удаётся узнать. Фолловеры заподозрили, что блогер владеет искусством создавать иллюзию с помощью косметики и фильтров. Поклонники Анны считают, что она сама по себе моложава и прекрасна.
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