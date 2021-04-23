Вдова Караченцова требует пенсию в размере ста тысяч рублей

Людмила Поргина пожаловалась, что её пенсия составляет 53 тысяч рублей в месяц, но по факту для жизни ей требуется в два раза больше.

Людмила Андреевна убеждена, что все пенсионеры России должны получать по сто тысяч рублей. Поргина рассказала, что получает прибавку к пенсии за звание заслуженной артистки России — 30 тысяч рублей.

"Для кого-то моя пенсия большая, но это не норма. Это мало! Почему мы должны быть хуже всех!" — возмутилась артистка в интервью "Собеседнику".

Вдова Николая Караченцова уверена, что у страны есть ресурсы, чтобы обеспечить пенсионерам достойную старость.

Она мечтает о том времени, когда пожилые люди смогут в старости путешествовать, как это делают граждане иностранных государств.

"Я постоянно езжу на такси. Все водители жалуются: "Мы вынуждены родителям помогать, чтобы они хоть как-то могли жить!" При этом их родители не отдыхают в год по пять-шесть раз, как я. Просто живут. Анализы, лечение, лекарства — всё стоит больших денег", — отметила Поргина.

Поргина вспомнила, что встретила пожилую женщину, которая покупала в магазине одну сосиску и горсточку фарша для кошки.

"Говорит, что покупает мясное один раз в месяц. А в остальное время ест хлеб и макароны. Разве это нормально?" — негодует актриса.

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