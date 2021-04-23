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Ани Лорак рассказала о переживаниях после измены мужа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ани Лорак рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу в 2019 году. Исполнительница не смогла простить мужу измену.

Ани Лорак рассказала о переживаниях после измены мужа

Певица объяснила, что доверяла супругу, поэтому интрижка мужа на стороне стала для неё тяжёлым ударом.

Она купила избраннику ресторан, однако вместо того, чтобы заниматься бизнесом, турецкий бизнесмен крутил роман с женщинами прямо в заведении общепита.

"Это был сложный период в моей жизни, крушение моей мечты, драма. Он публично появлялся с девушками, вёл себя неподобающе в стране, в городе, где все меня уважают. В каком свете он выставлял меня?" — сказала Ани в интервью в передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Снимки, доказывающие неверность мужа, появились в Сети, однако Мурат всё отрицал.

"Он пытался сохранить брак. Говорил: "Дай мне шанс". Я терпеливая, но если я что-то решила, дороги назад нет", — рассказала Лорак.

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Горький рай Ани Лорак. Судьба человека @Россия 1
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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