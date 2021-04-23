Финалистка мистического шоу умерла несколько недель назад, однако о её смерти стало известно только сейчас.
В 2021 году Диля Абдрашитова сильно болела. Женщина участвовала в седьмом сезоне проекта "Битва экстрасенсов" на ТНТ.
"Сегодня умерла наша любимая мамочка — Абдрашитова Диля. Нет слов чтобы выразить боль утраты. Мы тебя горячо любим, мамуля. Ты навсегда останешься для нас великой женщиной и любимым человеком", — написала дочь экстрасенса в своём микроблоге.
Абдрашитову очень подкосила смерть мужа, мага Арсуна. Он умер 30 ноября 2019 года. У Дили из-за сильных переживаний отказали ноги. Диля очень любила мужа, вылечив его язву желудка.
"Спасибо дочери и зятю за то, что не дали уйти вслед за ним. Я до сих пор чувствую присутствие Арсуна и даже домой не могу зайти. Живу пока у дочери. Спасибо внукам — развлекают", — говорила Диля.
Дочь Абдрашитовой Лиана работала вместе с матерью в школе магии.
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