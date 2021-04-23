Маленькая дочка ведущей Елены Сажиной перенесла трепанацию черепа

По словам звезды ТВ, врождённый недуг у ребёнка обнаружили случайно, когда девочку привезли в больницу после травмы.

Четырехлетняя наследница известного блогера Елены Сажиной Милана перенесла хирургическую операцию. Оперативное вмешательство было необходимо, чтобы минимизировать риск осложнений из-за врожденного недуга.

Девочке сделали трепанацию черепа.

Несколько дней назад Милана повредила подбородок при падении. Звёздная мама решила, что девочка сломала челюсть. Сажина отвезла малышку в больницу.

В процессе диагностики у ребёнка обнаружили кровоизлияние в мозг. Причиной повреждения сосудов мозга стала не травма, а серьёзная патология — кавернозная ангиома головного мозга.

Для её устранения понадобилась трепанация.

"Операция прошла успешно. Я хочу сказать вам спасибо! Большое человеческое и материнское спасибо. Столько поддержки от вас у нас не было никогда. Вы самые лучшие!" — написала Елена Сажина в своём Instagram под фото девочки с перебинтованной головой.

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