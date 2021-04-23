Виктория Дайнеко просит соседа избавиться от домашней пумы

Выпускница "Фабрики звёзд" Виктория Дайнеко собрала сорок подписей соседей, которые протестуют против того, чтобы их сосед прогуливался во дворе дома с крупным хищником.

Как сообщает канал "360", пуму по кличке Геркулес поселил у себя в квартире один из жильцов ещё в 2019 году.

По словам исполнительницы, из-за пумы она опасается гулять рядом с домом в парке. Хозяина Геркулеса уверен, что животное не представляет ни для кого опасности. Он винит в нападках другого соседа по имени Иван, который якобы привлёк к протесту Викторию Дайнеко.

Владелец хищника ранее уверял, что будет гулять с питомцем только за пределами города, однако его заметили с животным во дворе многоквартирного дома. Пума, по его словам, "это малая кошка, а малая кошка — это законный домашний зверь".

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