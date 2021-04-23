Директор Бориса Моисеева Сергей Горох, который близко знаком с Андреем Данилко, ответил на слухи о недуге украинского шоумена.
Беспокойство поклонников Данилко, выступающего в полюбившемся в народе образе Верки Сердючки, вызвали слова его продюсера Юрия Никитина.
Соратник Андрея завил о "серьёзной болезни" артиста.
"Большая группа специалистов трудится над его выздоровлением, врачи не только из Украины, но и из других европейских стран", — приводили СМИ слова Никитина.
Позже продюсер поспешил опровергнуть свои заявления, жалуясь на то, что его слова были вырваны из контекста.
Сергей Горох, который заботится о Борисе Моисееве, перенёсшем инсульт, рассказал, что недавно переписывался с Данилко.
"Он ни слова мне не написал о том, что у него есть какая-то проблема. Это "утка". Про Бориса Михайловича тоже раз в месяц выходят новости, что он умер, продал имущество, что ему не на что жить и есть ", — цитирует слова Сергея издание "Телепрограмма".
Горох объяснил, что они с Данилко обсуждали рабочие вопросы и "прикалывались над разными ситуациями". Шоумен, по словам Гороха, находился в позитивном настроении.
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