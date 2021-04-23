Певец Юлиан прокомментировал слухи о свадьбе с Вовк

Певец Юлиан ответил на слухи о том, что якобы претендует на роль жениха именитой телеведущей Ангелины Вовк. Ранее на отношения с певцом намекнула сама звезда советского ТВ.

Исполнитель объяснил, что поцелуй при встрече — это еще не повод заявлять о свадьбе.

"Если люди поцеловались один раз — во время передачи поздоровались, то это ещё не означает, наверно, свадьбы", — сказал Юлиан Пятому каналу.

Юлиан уклонился от дополнительных вопросов, касающихся подробностей отношений с 78-летней ведущей. Артист удивился, почему его вообще об этом спрашивают.

"Я вас умоляю, давайте мы не будем… Мне просто все звонят, я ничего пока не понимаю, о чём вообще идёт речь", — сказал Юлиан.

Сама Ангелина Вовк не захотела слушать ничего о своей предполагаемой свадьбе с Юлианом.

"Господи, ну что вы ко мне обращаетесь? Обращайтесь к жёлтой прессе", — отметила Вовк.

Ранее Ангелина Вовк скептически отнеслась к отношениям Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова.

"Она одной ногой в могиле, а придумала себе какой-то секс", — заявляла Ангелина Михайловна в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

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