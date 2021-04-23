Автор хита "Плот" оценил попытку лидера группы Rammstein сделать кавер на советский хит "Любимый город".
Юрий Лоза объяснил, что ещё не успел прослушать композицию в исполнении Линдеманна. При этом Юрий Эдуардович похвалил выбор немецкого певца, отметив, что тот остановился на прекрасном музыкальном материале.
"Сама песня-то хороша изначально. То, как он её исполнил, это его личное дело. Он как видит, так и поёт. Главное вообще, что они берут этот материал, и это уже приятно", — отметил звезда российской эстрады в интервью РИА "Новости".
Знаменитый немецкий исполнитель Тилль Линдеманн разместил на своих онлайн-площадках кавер-версию на песню "Любимый город", которая впервые прозвучала в фильм "Истребители" в 1939 году. Эту песню исполнял легендарный Марк Бернес.
Композиция станет саундтреком к картине "Девятаев", которую снял режиссёр Тимур Бекмамбетов.
Фильм основан на реальных событиях и повествует о подвиге советского летчика-истребителя Михаила Девятаева, который покинул немецкий концлагер с друзьями, угнав фашистский бомбардировщик.
По словам Бекмамбетова, Линдеманн сам обратился к нему с просьбой сделать кавер на песню "Любимый город" для картины о герое Девятаеве.
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