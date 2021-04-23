Лоза прокомментировал исполнение Линдеманном песни на русском языке

Автор хита "Плот" оценил попытку лидера группы Rammstein сделать кавер на советский хит "Любимый город".

Юрий Лоза объяснил, что ещё не успел прослушать композицию в исполнении Линдеманна. При этом Юрий Эдуардович похвалил выбор немецкого певца, отметив, что тот остановился на прекрасном музыкальном материале.

"Сама песня-то хороша изначально. То, как он её исполнил, это его личное дело. Он как видит, так и поёт. Главное вообще, что они берут этот материал, и это уже приятно", — отметил звезда российской эстрады в интервью РИА "Новости".

Знаменитый немецкий исполнитель Тилль Линдеманн разместил на своих онлайн-площадках кавер-версию на песню "Любимый город", которая впервые прозвучала в фильм "Истребители" в 1939 году. Эту песню исполнял легендарный Марк Бернес.

Композиция станет саундтреком к картине "Девятаев", которую снял режиссёр Тимур Бекмамбетов.

Фильм основан на реальных событиях и повествует о подвиге советского летчика-истребителя Михаила Девятаева, который покинул немецкий концлагер с друзьями, угнав фашистский бомбардировщик.

По словам Бекмамбетова, Линдеманн сам обратился к нему с просьбой сделать кавер на песню "Любимый город" для картины о герое Девятаеве.

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