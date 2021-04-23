Оскорбивший Семенович футболист не хочет просить прощения у певицы

Ранее спортсмен Владимир Быстров порекомендовал экс-солистке группы "Блестящие" отказаться от пышного бюста ради карьеры в фигурном катании.

Высказывание футболиста по-настоящему возмутило Анну Семенович.

Быстров в очень резких выражениях отозвался о груди исполнительницы, чем навлёк на себя гнев женской части аудитории. Семенович отметила, что готова выслушать от Быстрова слова извинений, однако спортсмен не спешит каяться за своё высказывание.

"Пусть он скажет — был не прав. Это можно в Instagram сделать, в СМИ. Если совершил ошибку — имей силу духа это признать. Но встречаться с этим человеком я не хочу. Если честно, мне не о чем с ним говорить", — объяснила артистка в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Анна считает, что своим поведением Быстров дискредитирует всех футболистов. Публика, по словам певицы, начинает думать, что представители футбола умеют только кутить в барах и хамить женщинам.

Семенович посоветовала Быстрову добиваться славы с помощью побед, а не таким недостойным поведением. Артистка порекомендовала футболисту обратить внимание на свою жизнь и не обсуждать больше её грудь.

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