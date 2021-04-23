Анкету участницы шоу "Холостяк" нашли на сайте эскортниц

Анкету участницы популярного телевизионного проекта "Холостяк" Кристины Романовой обнаружили на сайте, предоставляющем эскорт-услуги.

Поклонники шоу скрупулёзно собирают информацию о звёздах программы с участием Тимати. В Сети особенно любопытные зрители отыскали информацию об одной из героинь проекта.

Как сообщает телеграм-канал Yobajur, на сайте Кристина значится под именем Кэсси.

Час её эскорт-услуг стоит одну тысячу евро, два часа — две тысячи евро. Трёхчасовой досуг в приятной компании с Кэсси обойдётся клиентам в три тысячи евро.

Особо заинтересованным предлагается пообщаться с девушкой неделю. За это придётся раскошелиться на 18 тысяч евро, а за две недели выложить 35 тысяч.

В профиле значится также, что Кэсси проживает в Санкт-Петербурге, но согласна работать по всему миру. О работе в эскорте Кристина Романова в шоу не упоминала.

Рассказывая о себе, девушка отмечала, что ответственна и благоразумна, а также уверяла, что отличается консервативными взглядами на отношения.

"Я не люблю навязываться, не могу "идти по головам". Наверное, это не правильная тактика для этого проекта, как "Холостяк". Но я вот такая и в жизни, и в шоу. Я не хочу изменять себе", — заявляла Романова в интервью ОК.

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