Виктория Боня пригрозила "урыть" Собчак

Звезда "Дома-2" уверена, что Ксения Собчак опасается вступать с ней открытый конфликт.

Виктория Боня отметила, что Собчак — женщина хитрая, поэтому предпочитает плести интриги за её спиной.

Звезда ТВ вспомнила, как Ксения заблокировала её в Instagram. Когда же бывшая соратница по "Дому-2" всё же разблокировала её аккаунт, Виктория поинтересовалась, почему та внесла её в "чёрный список". Ксения предпочла списать всё на "глюк" системы.

Этот случай навёл Боню на мысль о том, что Собчак опасается вступать с ней в открытое противостояние.

Виктория отметила, что с ней действительно лучше не ссориться, потому что она выросла в провинции и знает, как постоять за себя.

"Собчак — такая овечка, никогда не идёт со мной на конфликт в открытую. Она только за спиной, под ковром. Потому что понимает — я такой человек, что урою её. Я не буду молчать, она прекрасно это понимает и чувствует", — рассказала Боня в интервью на YouTube-канале YesNoYes.

Ранее Боня удивила публику своими конспирологическими заявлениями. В честности, она предположила, что виной распространения коронавирусной инфекции являются вышки 5G. Вакцина же от COVID-19, по мнению телеведущей, вызывает женское бесплодие.

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