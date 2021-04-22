Виктория Боня поменяла мнение о вышках 5G

Телеведущая Виктория Боня заявила, что поменяла свое мнение о вышках связи 5G, с которыми ранее активно связывала теорию о распространении коронавируса.

"Меня после этих слов в психушку отправят. Раньше говорили, что у меня шизофрения, а сейчас в белых халатах приедут после моего заявления. Я посмотрела, как жестко издеваются над маленькими детьми, экологией, морями, океанами и лесами. (…) И подумала: может быть, Билл Гейтс прав?" — задала она риторический вопрос в эфире YouTube-канала YesNoYes.

По словам телеведущей, есть видео, в котором он говорит о необходимости сокращать население.

"Он там говорил, мол, если будем молодцами и сделаем правильные прививки, то сможем сократить количество людей. Получается, говорит он, а дура — я", — заключила звезда "Дома 2".

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина отказывается вести "Дом-2" с Викторией Боней.