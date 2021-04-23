Мирослава Карпович рассказала о смерти отца

Звезда "Папиных дочек" объяснила, что свои эмоции, вызванные смертью близкого человека, она пытается донести до зрителей со сцены.

2021 год стал сложным для Мирославы Карпович, так как артистка потеряла отца. Девушка выразила свою боль в драматической постановке под названием "На стриме".

Спектакль можно увидеть 23 апреля на сцене МХАТа имени Горького.

"Пришлось преодолевать немало трудностей, но теперь я уверена, что всё было не зря и случилось вовремя. И я смогла привнести в наш проект свой личный жизненный опыт. В спектакле есть непростая история дочери и отца, а у меня совсем недавно умер папа, и тут тоже есть свои пересечения", — цитирует Карпович "СтарХит".

Актриса призналась, что отношения с отцом у неё складывались непросто. Они даже конкурировали с родителем. Потом Мирослава объяснила, что такое противостояние может негативно отразиться на её жизни. "

"Я тоже была подростком, переживала сложные периоды и так же конфликтовала с родителями, как и многие другие", — рассказала 35-летняя звезда.

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