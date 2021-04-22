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Виктория Боня согласилась на отношения с бывшим

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" уже более полтора года одинока. 41-летняя телеведущая не раз сетовала, что уже давно лишена мужской ласки.

Виктория Боня согласилась на отношения с бывшим

Воздержание модель прервала в Монако, где встретила бывшего возлюбленного. Виктория Боня объяснила, что экс-бойфренд прилетел к ней в Монако. Телеведущая призналась, она не стала "ломаться" и согласилась на близость.

"У меня полтора года секса не было. Я себя даже не трогаю, эротику не смотрю. Но недавно мой бывший парень меня выручил. Прилетел в Монако, я уж не стала ломаться. Надо было счётчик обнулить, а то второй год пошёл, позор какой-то", — цитирует Боню Cosmopolitan.

По словам Виктории, такое длительное воздержание она считает нормальным, потому что хочет чувствовать партнёра.

"Если меня хотя бы тронет мужчина, который мне не нравится, я его очень больно пну. Я даже не сексом занимаюсь, а занимаюсь любовью", — объяснила Боня.

Экс-звезда телестройки рассталась с отцом своей дочери Анджелины. Она рассказала, что поссорилась с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом из-за ерунды.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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