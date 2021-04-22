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Ани Лорак разрыдалась, вспоминая убитого брата

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Украинская певица вспомнила своего горячо любимого брата Сергея, который погиб в Афганистане.

Ани Лорак разрыдалась, вспоминая убитого брата

Ани Лорак очень тяжело переживала кончину своего брата, который записался добровольцем в горячую точку.

"Я не верила, что Серёжа может погибнуть. Он супермен, он спасёт человечество. Я так всегда считала. А потом пришёл какой-то дядя к нам во двор. Он долго говорил с мамой наедине, сообщил о смерти Серёжи. Я просто кричала. Были слёзы, истерика. Когда привезли гроб, он был закрыт. Когда его отпускали в землю, я бросилась туда", — рассказала исполнительница в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1"

Ани Лорак призналась, что у неё была особенная связь с братом, который во всём её поддерживал.

"Я не могла представить, что это когда-то случится. Я упала в яму с гробом. Меня достали и мне сделали укол. Потом я очнулась в какой-то машине. Мой брат всегда со мной. Ночью я увидела сон. Он явился в нём и сказал, что не умер. Во все сложные моменты в жизни мне брат теперь даёт силы. Я всегда молюсь перед большими шоу и концертами, вспоминаю его", — сказала исполнительница, которая считает, что брат стал её ангелом хранителем и оберегает от всех бед.

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Судьба Ани Лорак. Любовь по контракту. Судьба человека @Россия 1
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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