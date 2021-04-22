Харламов признался, что его обижает его прозвище

Резидент Comedy Club не понимает, почему к нему прилипло обидное определение.

Гарик Харламов признаёт, что у него не получается поддерживать себя в форме. Юморист заметно раздобрел, привыкая к тому, что многие шутят над его лишним весом. При этом комик удивляется, почему танцора из Little Big все называют "пухляшом", а его "жирным придурком".

Звезда Comedy Club рассказал, что однажды посетовал на несправедливость в телефонной беседе с Филиппом Киркоровым, когда тот начал нахваливать Пухляша — Дмитрия Красилова.

"Объясни мне, пожалуйста, вот такую интересную вещь, почему его все называют "пухляш", а меня — "жирный придурок"? Он в два раза толще меня! Почему он такой нежный пухляш, а я нет?! — передал юморист свой разговор с Киркоровым в YouTube-шоу "Ошуительное Хоу".

Филипп Бедросович объяснил юмористу, что всему виной его негативная репутация, так как комик, по мнению певца, успел "везде нашалить".

"Поэтому я тебе предлагаю сделать пластическую операцию, неузнаваемый голос. Всё-таки новая жизнь", — предложил юмористу Киркоров.

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